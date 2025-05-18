Распутина заявила, что они с мужем спят «как цари»

Маша Распутина уже четверть века живет с бизнесменом Виктором Захаровым. 70-летний избранник певицы предпочитает непубличный образ жизни, но иногда сопровождает Машу на светских мероприятиях. 61-летняя певица в эфире шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой откровенно рассказала о личной жизни, пишет издание thevoicemag.

Как оказалось, супруги спят в разных комнатах и даже на разных этажах.

«У нас раздельные спальни, мы как цари! Я очень чувствительная по натуре, хоть я и буйная, громогласная, но я должна ночью спать. Если птичка ударит клювиком за стеклом, я моментально просыпаюсь, поэтому мне нужна полная тишина. А супруг любит бои без правил, спортивные состязания, недавно Овечкина смотрел ну с такими эмоциями... Поэтому мне надо спокойно на своем этаже закрыться, чтобы никто не мешал», — призналась Маша.

Кстати, по словам мужа Распутиной, совсем скоро Мария порадует своих поклонников. Артистка решила возобновить гастрольную деятельность.