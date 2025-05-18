В борьбе за наследство Шатунова появились новые действующие лица

Валентина Кузнецова, мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова, подала в суд на вдову Юрия Шатунова Светлану. Речь идет об оспаривании завещания артиста.

Журналисты «Вечерней Москвы» попытались разобраться в ситуации и понять, причем здесь мама Кузнецова и насколько причастен к этому Андрей Разин.

Андрей Разин, в свою очередь, подал иск в суд на создателей сериала «Слово пацана». Он требует признать недействительным договор, разрешающий использование песен «Ласкового мая» в сериале. Режиссеру эти права предоставила вдова Юрия Шатунова Светлана.

Действия Разина понятны. Логику в претензиях Валентины Кузнецовой разглядеть труднее.

Сергей Жорин объяснил, что оспорит завещание достаточно сложно. Но даже если вскроются какие-то новые обстоятельства, то наследование будет происходить по закону, и наследниками будут жена, дети и мать умершего. Как и сейчас, наследство получили те же члены семьи.

Вадим Горжанкин, музыкальный продюсер, сказал, что он вполне допускает влияние Разина на Кузнецову. Тем более, что бороться есть за что.

«У Юрия Шатунова, на мой взгляд, неплохое наследие осталось. Ненамного больше, чем у некоторых других артистов, но — около ста миллионов рублей», - отметил Горжанкин.

Ранее Шатунов говорил, что жалеет, что когда-то в его жизни появился Разин, который заработал огромные деньги на «Ласковом мае».