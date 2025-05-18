Никас Сафронов мог стать ужином для каннибалов

Художник Никас Сафронов признался в беседе с изданием «СтарХит», что каннибалы хотели его съесть в Эквадоре.

Сафронов отметил, что спасся благодаря его художественному мастерству. Он нарисовал портрет вождя племени. Глава восхитился умениями художника и не стал его есть. По словам портретиста, после этого инцидента его мало что может неприятно удивить.

Как отметил Сафронов, также поэтому он не обижался на шутки ведущего шоу «Поймай меня, если сможешь» Владимира Маркони.