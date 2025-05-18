Клава Кока высказалась о прошедшем «Евровидении»

В швейцарском городе Базель состоялся финал «Евровидения-2025». Победителем стал 24-летний Йоханнес Питч из Австрии. Клава Кока сообщила, что ей понравилось выступление музыканта. Об этом пишет издание thevoicemag.

«Парень такой молодой, трогательный и безумно талантливый. Пел безупречно, понравилось сочетание с оперным вокалом, и номер, в котором была глубина во всех смыслах! Кстати, в одного вывез: без танцоров, музыкантов. Красавчик!» — высоко оценила победителя Клава.

Певица напомнила, что в 2022 году она должна была ехать на «Евровидение».

«У меня даже песня уже была. И за несколько месяцев до шоу наша страна больше там не представлена... Что ж, все к лучшему, конечно», — сказала Кока.

Она огорчается, что Россия не участвовала в конкурсе последние три года. Девушка уверена, что наша страна должна была бы быть в победителях.

Ранее популярная певица Клава Кока в соцсетях рассказала, как продолжает работать даже при плохом самочувствии. По словам артистки, она не позволяет температуре или недомоганию влиять на профессиональные обязательства.