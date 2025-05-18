Кудрявцева сообщила, что составила завещание

Лера Кудрявцева написала завещание. Об этом она рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

У Леры двое детей. Старший сын совсем взрослый, он даже успел жениться и развестись. Подрастает маленький внук телеведущей. А младшая дочь Маша от брака с Игорем Макаровым готовится пойти в школу. Об этом информирует «Комсомольская Правда».

«У меня двое детей. Я написала завещание своим детям. Вот так идешь — и кирпич на голову. Или не дай бог что произойдет», — объяснила Кудрявцева.

Следует отметить, что в последнее время с Кудрявцевой происходят неприятности. Она раз за разом получила несколько травм.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что ее 35-летний сын Жан одинок и работает на ТВ. Напомним, Лера родила Жана от барабанщика группы «Ласковый май» в 1990 году. Артисты были вместе недолго, но сумели сохранить хорошие отношения.