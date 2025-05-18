Утяшева сообщила о покупке нового автомобиля

Ляйсан Утяшева сообщила, что приобрела новый автомобиль.

Она купила серый кроссовер GAC GS4. По данным известного интернет-ресурса автомобильной тематики, на который ссылается gazeta.ru, цены на подобные машины начинаются от 2,1 млн рублей. Утяшева опубликовала снимки с авто

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«Я тут решила снова сесть за руль… Конечно, сидеть на заднем ряду удобнее и, в моем случае, продуктивнее. Но любовь к вождению победила», — поделилась в Telegram-канале телеведущая.

Ранее телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева ответила на критику своего шоу «Дерзкая готовка». Она назвала свое шоу искренним и заявила, что просто веселится с гостями на кухне.

Утяшева, по ее словам, задумывала авторское шоу исключительно как развлекательное, в формате легкого и доброго разговора на кухне, и не стремилась никого научить готовить.