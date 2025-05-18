Гоген Солнцев решился на кардинальную смену образа

Гоген Солнцев больше не блондин. Один из главных интернет-фриков страны предстал перед подписчиками темноволосым мужчиной с модельной стрижкой. Фотографию, запечатлевшую преображение, он выложил в микроблоге.

Недавно шоумен впервые стал отцом, правда, затем оказалось, что ребенок не его. Возможно, как раз именно по этой причине Гоген Солнцев и отважился начать новую жизнь в новом образе.

Впрочем, фолловеры решили, что изменения Гогену не к лицу. Как пишет Экспресс Газета, они сочли, что 43-летний артист стал выглядеть старше своего возраста

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«Что это вообще за вид? На бабульку стал похож, не идет вам этот цвет», - написали фолловеры в комментариях под фото.

Ранее Гоген Солнцев рассказал, как изменилась его жизнь после ДНК-теста, который показал, что сын ему неродной. Он признался, что собрал свои вещи и ушел от жены, чтобы не участвовать в жизни ребенка.