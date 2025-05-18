«Может вандализм произойти»: Маша Распутина рассказала о могиле матери на Украине
Певица Маша Распутина рассказала, что после начала СВО не может посетить могилу матери на Украине. Сейчас за захоронением следит священник.
«Я уехала из Сибири, через два года они поменяли квартиры — тогда это было модно — и уехали. Потому что мама родилась в Одессе», — пояснила Распутина в шоу «Секрет на миллион» на НТВ, как родители оказались на Украине.
Она также добавила, что мама ушла из жизни в 1986 году, однако не стала раскрывать город, где находится могила родственницы.
«Нельзя говорить. Может вандализм произойти», — пояснила исполнительница хита «Роза чайная».
По словам Маши, священник из местной церкви уже много лет следит за захоронением и продолжает это делать и после 2022 года. Его имя певица не раскрыла в целях безопасности.
Ранее композитор Александр Зацепин объяснил, почему с Распутиной записал только одну песню. По его словам, у исполнительницы «культуры нет общей», кроме того, певица «немножечко вульгарна на вид. И исполняет тоже так же».