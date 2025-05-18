Появились новые подробности об исчезновении экс-мужа Кати Лель во Франции

Бизнесмен Игорь Ламинский, друг экс-супруга Кати Лель Игоря Кузнецова, подтвердил, что пропавший мужчина перестал выходить на связь.

«Я звонил ему сам. Он трубку не взял. И на следующий день — тоже. А это на него не похоже», — рассказал Ламинский в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Однако пропал он не в Ницце, как сообщали ранее, а в Антибах. Ламинский считает маловероятной версию о том, что бывший муж Кати Лель мог утонуть. Игорь отличный пловец. Но главное - в это время года плавать в море там невозможно, так как температура воды не превышает плюс шести градусов, информирует издание passion.ru.

«Информация абсолютно глупая. Не имеет никаких под собой оснований. Почему утонул? Почему не улетел в космос?» — возмутился бизнесмен.

Ламинский подтвердил, что связи с пропавшим нет уже больше месяца, заявление в полицию подано. Во Франции сейчас находятся мама Кузнецова и его бывшая супруга Марина.

Как ранее признавалась Лель, и× 15-летний брак распался из-за проблем Кузнецова с алкоголем и измен.