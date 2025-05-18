Появились новые подробности об исчезновении экс-мужа Кати Лель во Франции

Бывший муж певицы Кати Лель пропал на юге Франции, но не в Ницце, как считалось ранее, а в Антибах. Об этом рассказал друг Игоря Кузнецова, бизнесмен Игорь Ламинский.

© Passion.ru

Он подтвердил, что мужчина не выходит на связь больше месяца, хотя с собой у того было два смартфона.

«Я звонил ему сам. Он трубку не взял. И на следующий день — тоже. А это на него не похоже», — рассказал Ламинский в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Бизнесмен заверил, что заявление в полицию давно написано. В настоящее время во Франции находятся мама Кузнецова и его первая жена Марина.

При этом Ламинский опроверг версию о том, что бывший муж Кати Лель мог утонуть. Он назвал Игоря отличным пловцом, а также напомнил, что в это время года плавать в море там невозможно, так как температура воды не превышает плюс шести градусов.

«Информация абсолютно глупая. Не имеет никаких под собой оснований. Почему утонул? Почему не улетел в космос?» — возмутился бизнесмен.

Напомним, Катя Лель прожила в браке с Игорем Кузнецовым 15 лет. Пара рассталась в 2023 году.

Ранее Катя Лель сообщила, что экс-супруга ищут водолазы в Ницце.