Дочери шансон-певицы Кати Огонек смягчили приговор

Суд смягчил приговор дочери шансон-певицы Кати Огонек Валерии по делу о разбойном нападении на курьера, снизив срок лишения свободы с трех до двух с половиной лет. Об стало известно из судебных документов, опубликованных в воскресенье, 18 мая.

© Вечерняя Москва

Согласно материалам дела, Валерия, известная под псевдонимом Лера Огонек, в декабре 2023 года вместе с двумя знакомыми организовала разбойное нападение. С ее номера телефона был оформлен заказ на покупку и доставку нового iPhone. Когда курьер прибыл к дому и поднялся на 12-й этаж, двое сообщников напали на него, применяя удушающие приемы и распыляя в лицо химическое вещество. Как установлено следствием, в этот момент девушка наблюдала за происходящим снаружи.

Осенью 2024 года Люблинский суд Москвы приговорил Огонек к трем годам колонии, а ее сообщников — к трем с половиной и четырем годам. Защита обжаловала решение, заявив, что девушка не участвовала в преступном сговоре и не применяла насилие, что подтвердили свидетели и потерпевший.

Прокуратура также подала апелляцию, указав на ошибки в приговоре. В 2025 году Мосгорсуд учел доводы стороны обвинения и исключил упоминание о применении опасного для жизни насилия, поскольку предмет, использованный соучастниками, не был достоверно установлен. В результате срок Огонек снизили до двух с половиной лет, а ее сообщникам — до трех лет четырех месяцев и трех лет 10 месяцев, передает РИА Новости.

Ранее сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение жителю Коломны, который в подъезде избил своего соседа-пенсионера 9 мая. От полученных травм пострадавший скончался в больнице через пять дней.