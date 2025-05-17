Стартовало голосование в финале «Евровидения-2025»

В швейцарском Базеле началось голосование в финале 69-го международного конкурса песни «Евровидение».

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Швейцария принимает у себя конкурс в третий раз: предыдущие разы были в 1956 и 1989 годах. Всего в «Евровидении — 2025» соревнуются 37 участников. В этом году в финал вышли представители Норвегии, Люксембурга, Эстонии, Израиля, Литвы, Испании, Украины, Великобритании, Австрии, Исландии, Латвии, Нидерландов, Финляндии, Италии, Польши, Германии, Греции, Армении, Швейцарии, Мальты, Португалии, Дании, Швеции, Франции, Сан-Марино и Албании.

Трансляция финальной части соревнования началась с шутливого номера о потере главного приза «Евровидения» — «Хрустального микрофона». Ведущими конкурса стали участница 1991 года Сандра Штудер, актриса и певица Мишель Хунцикер и стендап-комик Хейзел Брюггер.