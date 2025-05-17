Продюсер Рудковская улетела с сыновьями на Мальдивы

Продюсер Яна Рудковская улетела с сыновьями Арсением и Александром на Мальдивы. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Яна Рудковская улетела отдыхать и сразу сняла обзор виллы на берегу океана. Она также показала реакцию сыновей на отель.

«Арсений в восторге», — заявила продюсер.

В апреле Яна Рудковская с сыновьями и мужем также летала на Мальдивы. Так, она раскрыла расписание сына Гном Гномыча на время отдыха.

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Бизнесвумен замужем за олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Рудковская подробно говорила об этом в интервью Vogue. Она отмечала, что такие «услуги» обошлись ей с мужем в два миллиона рублей, а также они снимали женщине квартиру в Санкт-Петербурге и оплачивали все расходы. Продюсер неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, но пока живет в «мужском царстве».

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.