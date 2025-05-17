Айза-Лилуна Ай поддержала Агату Муцениеце после публикации видео Зепюр Брутян

Армия сочувствующих Агате Муцениеце, переживающей сложный период в отношениях с 12-летним сыном Тимофеем, пополнилась Айзой-Лилуной Ай. Экс-супруга Гуфа публично выразила согласие с мнением Алёны Водонаевой, ранее поддержавшей Агату и осудившей нынешнюю супругу Павла Прилучного Зепюр Брутян за публикацию видео с Тимофеем. Напомним, ранее Зепюр поделилась в Инстаграм* серией идиллических роликов с семейного отдыха, продемонстрировавшими её отличные отношения с пасынком.

© Super.ru

Алёна Водонаева назвала такой шаг Брутян на фоне непрекращающихся судов между Муцениеце и Прилучным и сложными отношениями Агаты с сыном-подростком «верхом безмозглого цинизма». Экс-участница «Дома-2» прямо осудила Зепюр Брутян за вмешательство в отношения супруга с его бывшей женой и детьми.

«Не думала, что я это скажу, но тут я с Водонаевой согласна на все 100%! Я не знаю почему, а главное как Агата терпит это, я бы уже вырывала своего сына всеми правдами и неправдами от этой Запюр или как ее там!», — написала Айза-Лилуна в своём телеграм-канале.

Сама Агата Муцениеце не отреагировала на публикации новой супруги Павла Прилучной, по крайней мере, публично. К слову, недавно стало известно, что актриса помолвлена с музыкантом Петром Дрангой. Также ходят слухи о том, что Агата Муцениеце беременна третьим ребёнком.

* Запрещён в РФ