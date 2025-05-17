Сябитова рассказала, для чего устроит мини-огород

Роза Сябитова рассказала, что планирует посадить немного овощей на территории своего загородного участка. Сама телеведущая уверяет, что она не огородник, но ее трехлетней внучке будет интересно наблюдать, как растут и зреют помидоры, пишут news.ru.

«В этом году обещают, что вроде бы лето будет жарким, соответственно, я поменяла купель, купила новые лежаки для внучки, дочка собирается у меня отдыхать. Поэтому буду ухаживать за тем, что есть. Хочу, чтобы малышка видела, как растут помидоры. В основном у меня озеленения, сажать огород не буду», – уточнила телесваха.

Ранее главная сваха страны Роза Сябитова призналась, что много лет назад расстроила женитьбу собственного сына, который после этого все еще ходит в холостяках.