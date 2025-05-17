Сябитова рассказала, для чего устроит мини-огород

Ирина Лебедева

Роза Сябитова рассказала, что планирует посадить немного овощей на территории своего загородного участка. Сама телеведущая уверяет, что она не огородник, но ее трехлетней внучке будет интересно наблюдать, как растут и зреют помидоры, пишут news.ru.

Сябитова рассказала, для чего устроит мини-огород
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«В этом году обещают, что вроде бы лето будет жарким, соответственно, я поменяла купель, купила новые лежаки для внучки, дочка собирается у меня отдыхать. Поэтому буду ухаживать за тем, что есть. Хочу, чтобы малышка видела, как растут помидоры. В основном у меня озеленения, сажать огород не буду», – уточнила телесваха.

Ранее главная сваха страны Роза Сябитова призналась, что много лет назад расстроила женитьбу собственного сына, который после этого все еще ходит в холостяках.

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