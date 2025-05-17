Волочкова высказалась о меркантильных девушках

Анастасия Волочкова осудила девушек, которые охотятся на богатых мужчин ради денег. Сама балерина говорит, что меркантильность ей чужда и что никогда не будет завязывать отношения с человеком, который ей несимпатичен.

«Вы знаете, сколько таких женщин, которые обнимают страшных внешне мужчин, таких, с которыми даже не представляешь, как можно с этим человеком лечь в постель. Но у него очень много денег. И вот эта женщина может обнимать его, целовать и думать в этот момент: „Быть бы сейчас мне с другим, с молодым, красивым, сексуальным и просто мега-мачо“», — порассуждала балерина на YouTube-канале NEWS.RU.

Неподходящим, с ее точки зрения, ухажерам Анастасия быстро объясняет, что к чему, пишет СтарХит.

«Я говорю: „Друг мой сердечный, для начала пойми, что ты когда встречался со мной, ты понимал, что ты не с Машей с Уралмаша и не с кошелкой какой-то с улицы, а что ты с Анастасией Волочковой. Я понимаю, почему тебе интересны отношения со мной. Потому что я яркая, интересная, сексуальная, красивая, творческая — просто свет солнца. Но если ты мне расскажешь, по какой причине мне должны быть интересны отношения с тобой, может быть, я на них соглашусь. Но ты не сможешь этого сделать, потому что они заведомо мне неинтересны“», — резюмировала Волочкова.

Ранее артистка призналась, что ни разу не виделась с дочерью Ариадной после свадьбы в Санкт-Петербурге, на которую потратила около 10 миллионов рублей. Сообщалось также, что она уехала с мероприятия раньше, поскольку торопилась на поезд в Москву.