Маргарита Грачева рассказала о «семейной» аварии

Маргарита Грачева – многодетная мама. Она счастлива во втором браке с бизнесменом Максимом Андрющенко. У ведущей программы «Близкие люди» два сына от искалечившего ее первого супруга и сын и дочь от Андрющенко.

Она рассказала о досадной неприятности. С утра у старшего сына должно быть командное выступление на льду. Дмитрий не сказал маме, что на месте надо было быть на час раньше.

Собирались в страшной спешке, Маргарита села за руль. И запустилась череда неприятностей, пишет издание thevoicemag.

«Дима сел назад и не успел закрыть дверь, я поехала. И все, дверь зацепилась за машину Макса, и ее просто вывернуло. Понимаю, что просто не справляюсь, слишком много обязательств: окончание школы, последний день реалити, завтра выпускной у Данилы, сегодня соревнования у Димы, нужно было снять сегодня рекламу, в воскресенье день рождения Арины и надо все подготовить, а вечером после ее дня рождения мне в аэропорт, и в Москве тоже важные дела», — рассказала Грачева.

В результате пострадали машины Максима и Маргариты – как сообщила телеведущая, последствия «семейной» аварии они будут ликвидировать без ГИБДД. Не обошлось и без нервного срыва у многодетной мамы –она призналась, что отчаянно рыдала из-за навалившихся проблем.

В 2017 году Дмитрий Грачев вывез свою супругу Маргариту Грачеву в лес под подмосковным Серпуховом, угрожая убить ее из-за ревности, после чего отпустил. Девушка после инцидента обратилась в полицию, но правоохранители ей не помогли из-за «отсутствия состава преступления», а через несколько дней мужчина вновь похитил бывшую жену и снова вывез в лес, где отрубил ей кисти обеих рук, ударив ее топором не менее десяти раз. Грачев пытал девушку полтора часа, после чего сам привез в больницу и сдался полиции.