Стало известно, за сколько Темникова продала коттедж

Елена Темникова продала свой роскошный дом в коттеджном поселке «Усадьба Жодочи». Это трехэтажный особняк площадью 504 квадрата на участке в 17 соток. В нем шесть спален, терраса и паркинг на пять автомобилей. В особняке установлена система охраны. По данным Телеграм-канала SHOT, коттедж построен по немецкому проекту и не имеет аналогов в России.

Экс-солистка группы «Serebro» продала недвижимость за 95 миллионов рублей.

Предположительно, продажа особняка связана с финансовыми проблемами мужа певицы: на бизнесмена Дмитрия Сергеева после исков от банков был наложен арест.

Ранее писали, что бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 1 миллион 720 тысяч рублей. На данный момент она рассчиталась с долгом.