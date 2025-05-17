Сафронов рассказал, как ему удалось спастись от каннибалов

Никас Сафронов рассказал об участии в шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия». На премьере второго сезона проекта Никас Сафронов стал первой «темной лошадкой». Художник считает, что проект принес ему незабываемые положительные эмоции.

«Для меня участие в этом шоу, можно сказать, было экспериментом, в некотором роде приключением. Мне кажется, иногда художнику полезно выйти за рамки мастерской и попробовать себя в совершенно другом амплуа», – отметил Никас.

Живописец нисколько не огорчен, что зрители разоблачили его как человека, далекого от вокала, пишет СтарХит.

«Это как вспомнить детство. Знаете, в шесть лет я вырезал замок из гипса, но в тот момент совсем не думал о том, что стану художником. Так и здесь: я пел, не думая, насколько попадаю в ноты, какой из меня певец. Главное — энергия, кураж. Проект оказался для меня живым, легким и интересным. Я получил удовольствие — и как участник, и как зритель», - признался Никас Степанович.

На вопрос журналистов о том, насколько трудно было воспринимать достаточно саркастичные шутки ведущего, Сафронов только посмеялся.

«После того как меня чуть не съели каннибалы в Эквадоре, спасло лишь то, что я нарисовал вождя, и тот восхитился моим умением, меня уже мало что может неприятно удивить», - объяснил художник.

Накануне гражданка Литвы Дайнора прилетела в Москву ради суда с художником Никасом Сафроновым, связанного с возможным седьмым внебрачным ребенком живописца. Дайнора требует, чтобы Сафронов прошел тест ДНК и официально узаконил ее сына Вакариса.