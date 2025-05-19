Прохор Шаляпин назвал измены частью мужской природы: «Как в туалет сбегать»

Певец Прохор Шаляпин заявил на «Шоу Воли», что не считает измену «трагедией века», из-за которой нужно рушить 20-летние или более долгие браки.

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«Если ты поймала мужа на измене, но он все равно клянется тебе в любви — ну, просто физиологически сбегал, — то я за то, чтобы сохранить семью. <…> Просто можно женщине еще сбегать дальше — и все, ничего не было», — пояснил свою мысль исполнитель.

Шаляпин считает, что мужчина изменяет из-за его «мужской природы». Певец пояснил, что понимает непопулярность своего мнения, и что он получит множество негативных комментариев после.

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«У нас общество делится на три категории: те, для кого секс — что-то сакральное; вторые (я) — те, для кого это, как в туалет сбегать, а у третьих секса в принципе не было, но они его очень любят комментировать», — высказался артист.

Ведущий программы Павел Воля, в ответ на слова Шаляпина, призвал людей уважать своих партнеров.

«Пожалуйста, те, кто в официальном браке, не изменяйте друг другу! Любите друг друга по-настоящему!» — подытожил он.

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