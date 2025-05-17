Молодая супруга Петросяна пригрозила журналистам судом

Татьяна Брухунова сообщила, что с ней произошел крайне неприятный инцидент. По ее словам, когда она по окончании рабочего дня выходила из офиса, к ней подбежали трое молодых людей, в том числе девушка, стали задавать различные вопросы и снимать Татьяну на камеру.

Ее попросили прокомментировать ее состояние здоровья, состояние здоровья Петросяна, а также одно их ее сообщений в социальной сети. Когда Брухунова попросила прекратить съемку, то оператор лишь сделал вид, что перестал снимать. Об этом информирует Телеграм-канал.

Татьяна озвучила, что за несанкционированную съемку без согласия человека полагается наказание по закону. И она обратится к юристам, чтобы виновные получили свое.

Мамаева и Погребняк оскорбили жену Петросяна

Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что ее обвинили в использовании «литературных рабов», которые якобы пишут ей посты в Интернете. Она назвала это ересью.