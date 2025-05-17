Резник назвал самых благодарных российских артистов

Легендарный Илья Резник – автор сотен хитов, которые исполняют ведущие звезды эстрады. Его песни есть в репертуаре Аллы Пугачевой, Эдиты Пьехи, Ирины Аллегровой, Азизы, Наташи Королевой и других знаменитостей.

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В беседе с корреспондентами «МК» Илья Рахмиэлевич назвал самых благодарных, по его мнению, артистов России.

- Володя Пресняков, безусловно, - благодарный, - говорит Илья Рахмиэлевич. – У нас с ним есть целый цикл песен: это и «Стюардесса», и «Странник». Сейчас Панайотов нашу песню с Вовой поет, Наташа Подольская… Мы сделали с ним очень хороший запас в свое время из десяти, по-моему, композиций. Он – благодарный. Сосо (Павлиашвили – авт.) – благодарный. Эдита Пьеха – благодарная. Сенчина, Сережа Захаров – это, правда, другая гвардия. Женя Мартынов, с которым мы написали «Яблони в цвету», «Я тебе весь мир подарю». Тоже очень благодарный человек был. - Знаете, что я заметил? – продолжает Илья Рахмиэлевич. – Когда наши попсовики получают песню, где есть драматургия, в которую заложено сердце авторов, они сразу вырастают. И мне они даже начинают нравиться. Кто бы что ни говорил, а звезду делает сердце поэта и композитора. Даже, если оно вложено в уста даже весьма среднего артиста. Они вырастают моментально. Правда, многие потом забывают, кому обязаны своим успехом. Но я даже не хочу об этом говорить.

Напомним, на днях Илья Резник перенес большой концерт в Москве на осень. Легендарный поэт признался: во время продолжающейся спецоперации нельзя устраивать веселое шоу. В момент, когда включили его композицию «Дети войны» о ВОВ, на глазах Ильи Рахмиэлевича выступили слезы. Как известно, Резник – блокадный ребенок.