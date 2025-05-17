СМИ: участника «Битвы экстрасенсов» обвиняют в мошенничестве

Артем Краснов, участник телешоу «Битва экстрасенсов» и победитель 24-го его сезона, обвинен в мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Краснов позиционирует себя как экстрасенс и таролог, а также вампир. 46-летняя москвичка заплатила владельцу одноименного Tелеграм-канала 10 тысяч рублей за консультацию по магии. Однако вместо предполагаемых чудес женщина получила лишь блокировку. Тогда она обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Помимо экстрасенсорной практики, Краснов пишет стихи и создает собственные духи. Ранее в социальных сетях экстрасенс рассказал о так называемом «магическом парфюме» — аромате, который он «заряжает» с помощью своих способностей.