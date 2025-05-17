Бородина заявила, что ненавидит курильщиков

Ксения Бородина готовится к бракосочетанию и на примерку свадебного платья прилетела в Стамбул. Телеведущая любит отдыхать в этой стране, о чем она не раз сообщала, но есть в бочке меда и ложка дегтя. В турецких кафе и ресторанах разрешено курить. Ксению этот факт возмущает.

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«Как же это ужасно, когда люди курят сигары в заведениях! Просто тошнит! Я так рада, что у нас нельзя курить в заведениях. Иногда думаю: „Ой, сейчас бы сигареточку!“ Зимой же не хочется выбегать на улицу. А потом думаю: „Как это круто, что нельзя“. Особенно вонючие сигары. Ненавижу!» — пожаловалась она в личном блоге.

По данным издания womanhit, Бородина не так давно бросила курить. Вредная привычка сформировалась у нее еще в школьные годы. Ксения расставалась с сигаретами на какое-то время, но потом опять срывалась.

Готовится к свадьбе и Николай Сердюков. Блогер сказал, что сам он начал подготовку к торжеству со спорта. Николай признался, что за последнее время набрал нежелательный вес, от которого планирует в ближайшее время избавиться, чтобы свадебный костюм в назначенный день сел как влитой.