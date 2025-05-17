У Бустера обнаружили миллионные долги перед налоговой службой

Стример Вячеслав Леонтьев, известный публике под псевдонимом Бустер, должен налоговикам около 4,5 миллионов рублей. При этом, как сообщает Телеграм-канал Mash, он приобрел спорткар Ferrari SF90 Spider, цена которого начинается от 55 миллионов рублей.

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Бустер в 2021 году попал в рейтинг Forbes «20 самых перспективных россиян до 30 лет». В начале этого года он записал совместный стрим на «Твиче» с американским рэпером DaBaby.

Отмечается, что 28-летний Леонтьев является индивидуальным предпринимателем, а также учредителем четырех предприятий — «Чен вкусно», «Ппенгеймер», «УК Рейв» и «Лунаси». Их общая выручка за год составляет около 96,6 миллионов рублей. По данным Телеграм-канала, долг перед ФНС образовался у одной из компаний.

Стример Бустер заявил, что не готов к новым отношениям

В прошлом году Бустер объявил об открытии собственного компьютерного клуба Rave by Buster в Москве. Стример выпустил ролик на своем YouTube-канале, в котором показывает этапы ремонта помещения и рассказывает о фишках своего заведения. Цены в Rave by Buster начинаются со 170 рублей в час за компьютер в общем зале.