Мама Глеба Калюжного прокомментировала данные о его уходе в армию

Мама актёра Глеба Калюжного подтвердила нам ранее появившуюся информацию о том, что её сын уже 27 мая отправится на срочную службу.

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«Да, Глеб действительно уходит в армию. Пока не известно, каким будет род войск. Настроен он нормально, по-боевому, вернувшись из Донецка», — рассказала Наталья Калюжная в разговоре с Super.

Недавно 26-летний актёр находился на съёмках военного фильма «Малыш» на Донбассе, которые, как сообщалось, сильно его впечатлили.

Кроме того, мама артиста ответила на вопрос о дальнейших творческих планах сына. Так, Калюжный уже не сможет принять участие в продолжении сериала «Вампиры средней полосы», где он играл одну из главных ролей.

«По поводу того, как дальше будет развиваться карьера, пока тоже не знаю, но слышала, что в „Вампирах“ его поменяют», — сообщила Наталья.

Напомним, в начале марта стало известно, что в отношении Глеба Калюжного, завели уголовное дело — молодого человека обвиняли в уклонении от службы в армии. Сообщалось, что он не являлся в военкомат по повесткам шесть лет, не имея оснований для отсрочки.