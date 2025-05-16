Лоза назвал имена российских артистов, которым не место на сцене

Известный отечественный композитор, певец и автор песен Юрий Лоза раскритиковал молодых исполнителей, заявив, что многим из них, в частности, Люсе Чеботиной, Клаве Коке, Хабибу и Косте Лакосте не место на российской сцене.

По его словам, у них отсутствуют вокальные данные, передаёт NEWS.ru.

«Слушайте, то, что Кока, Чеботина и всякие Косты Лакосты выходят на сцену и открывают рот под фонограмму, это их вокалистами не делает», – завил артист.

Исполнитель, добавил Лоза, должен петь акапельно, без фонограммы, без звукового тюнинга. При этом Лоза подчеркнул, что обладает хорошим слухом.

По его мнению, любая «колхозница из села» споет лучше, чем те, кого он причисляет к «гламурным курицам».

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Лоза высмеял певца Шуру после его слов о том, что он отказался бы выступить с Лозой на одной сцене.