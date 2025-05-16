«Русская Ким Кардашьян» из Владивостока вошла в рейтинг Forbes

Российский журнал Forbes представил традиционный список «30 до 30», куда вошли молодые профессионалы различных сфер деятельности, включая музыку, бизнес, спорт и искусство. Среди музыкантов в рейтинге отметилась 28-летняя артистка Валерия Василевская, выступающая под сценическим именем bearwolf. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Список включает тех, кто добился значительных успехов и стал известным на национальном или международном уровне до своего тридцатилетия.

Василевская родилась 14 ноября 1996 года во Владивостоке, выросла в семье матери и бабушки. Получив высшее образование по специальности «товаровед» в Дальневосточном федеральном университете, она перебралась в столицу, где освоила профессию фитнес-инструктора и запустила собственный блог в соцсетях.

Популярность ей принесли откровенные истории о школьных издевательствах из-за полноты, рассказы о личной жизни, онлайн-курсах и внешности, часто сравниваемой с образом американской знаменитости Ким Кардашьян. Впрочем, некоторые зрители полагают, что внешность Василевской скорее следствие пластической хирургии, нежели личных усилий.

Начало музыкальной карьеры певицы пришлось на платформу TikTok, где публикуются короткие видеоролики и танцевальные клипы. В 2023 году состоялся релиз ее первого трека «Мы падали», а настоящую популярность принесла композиция GODZILLA, ставшая вирусной в социальных сетях в 2024-м. Ее песня «Один в поле воин» достигла двенадцатой строчки музыкальных чартов.

Василевская участвовала в шоу знакомств «Мистер Х», целью которого было найти идеального партнера, однако была отстранена после встречи с богатым кандидатом.

Весной нынешнего года певица возглавила ведущую должность на телеканале ТНТ Music.