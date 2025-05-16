Перминова воссоединилась с Лебедевым ради дня рождения сына

Модель поделилась фотографиями праздника в соцсетях.

38-летняя модель и блогер Елена Перминова отметила четвертый день рождения младшего сына Александра. Трогательные моменты празднования она опубликовала в блоге, показав, как сохранила дружеские отношения с бывшим партнером Александром Лебедевым.

На торжестве был тематический торт в виде рыцарского замка, аниматор в костюме популярного персонажа Бубы. Все это, а также семейные фото с четырьмя детьми и 65-летним отцом семейства Елена показала в своих соцсетях.

«Наш любимый Сашулькин, генератор радости! Пусть ты всегда будешь окружен такой же любовью», — подписала снимки Перминова.

Напомним, что после расставания в конце 2024 года оба начали новые отношения: Лебедева связывают с 29-летней Ариной Лабиковой, а Перминова встречается с ровесницей возлюбленной бывшего партнера — 29-летним моделью Тарасом Романовым.