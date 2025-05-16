Обвиненного в изнасилованиях актера впервые не пустили на кинофестиваль

Стартовавший 13 мая Каннский МКФ создал прецедент: на его открытие впервые в истории смотра не пустили актера, обвинявшегося в изнасилованиях.

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Речь про Тео Наварро-Мусси, сыгравшего роль второго плана в криминальной драме производства Франции "Досье 137". Ленту поставил Доминик Молль ("Гинеколог и его секретарша", "Интимность"), до того номинировавшийся в Каннах дважды. Его новый проект также представлен в конкурсной программе МКФ.

Информация о санкции в отношении артиста была обнародована перед премьерой картины в четверг. При этом адвокат исполнителя в комментарии изданию подчеркнул, что дело в отношении его клиента было закрыто.

Продюсеры также прокомментировали ситуацию: по их словам, возможное сексуальное насилие имело место "задолго до того", как был снят их фильм. Тем не менее они приняли решение откреститься от артиста "из уважения к истцам".

По данным Telerama, Наварро-Мусси были предъявлены обвинения в изнасиловании и применении насилия к трем его бывшими партнершам - в 2018, 2019 и 2020 годах.

Ранее стало известно, что в Каннах ужесточили дресс-код - теперь туда не пускают актрис в излишне откровенных платьях.