Жена Харламова намекнула на беременность

В прошлом году 44-летний юморист Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук. Пользователи Сети заметили, что в последнее время избранница шоумена начала носить объемные вещи, а ее живот немного округлился. По их мнению, знаменитость ждет малыша.

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Слухи об интересном положении подогрела и сама Ковальчук, опубликовав очередной снимок в мешковатой одежде. К нему Катерина добавила стикер в виде птенца, который вылупляется из яйца. Подписчики подумали, что это очевидный намек на беременность.

«Поздравлять уже можно что ли? Я так понимаю ждём лялечку?»; «Бэби уже?»; «По фото уже давно все понятно», — написали в комментариях под постом 32-летней жены креативного продюсера Comedy Club.

Официальных заявлений по поводу возможного ожидания малыша пока не поступало ни от Гарика, ни от Катерины.

Первой женой шоумена была бывший менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия. Второй раз он вступил в брак со звездой сериала «Интерны» Кристиной Асмус, у супругов есть 11-летняя дочь Анастасия. После развода с актрисой Гарик начал встречаться с Ковальчук, в какой-то момент пара рассталась. Затем они сошлись вновь и решили пожениться. У избранницы артиста пока нет детей.

Ранее Катерина объяснила, почему часто ходит на светские мероприятия без супруга.