Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович ответила на вопрос об инъекциях ботокса. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 2,1 миллиона подписчиков.

Одна из пользовательниц сети поинтересовалась у певицы, делает ли она соответствующие уколы, пояснив, что сама не решается. В свою очередь артистка заявила, что корректирует внешность данным образом с 27 лет, не наблюдая болезненных ощущений.

«Колю с 27 лет и кайфую от этой процедуры. Не вижу в ней ничего страшного. Хотите ходить без морщин — начинайте колоть ботокс. Это не больно», — отметила звезда.

В апреле Анна Семенович также высказалась о приеме аналога препарата «Оземпик» под названием «Семавик».