Соседов рассказал об отношениях с Кудрявцевой после скандала на телешоу

Громкий скандал во время финала шоу «Суперстар» потряс не только зрителей, но и представителей шоу-бизнеса. Тогда член жюри конкурса Сергей Соседов резко осудил поведение Леры Кудрявцевой, которая раскритиковала певицу Азизу. Поклонники гадают: какие отношения складываются между Соседовым и Кудрявцевой сейчас, когда проект уже закончился? Корреспонденты «МК» выяснили это у самого музыкального критика.

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- У нас с Лерой хорошие отношения, - говорит Сергей. – Мы не ругались с ней никогда. Это было в самом шоу: это же не наши личные отношения. У нас были разные позиции и разные оценки по поводу увиденного на проекте. Как говорится: «Тут кто за красных, кто за белых». Друг против друга у нас с Лерой никогда ничего не было абсолютно. Мы давно друг друга знаем.

Сергей говорит, что по окончании проекта он виделся с Лерой. Их встреча была незапланированной: она произошла на вручении модной премии, куда пригласили и Кудрявцеву, и Соседова.

- Я сидел за своим столиком, когда пришла Лера, - объясняет Сергей. – Она сама подошла ко мне. Мы обнялись, очень тепло поприветствовали друг друга, сфотографировались вместе. Она говорит: «Я рада тебя видеть». Так что у нас все замечательно. А по-другому и быть не может. Потому что повторяю: мы с Лерой никогда не ссорились вне съемок.

При этом Соседов говорит: о том, что подверг критике поведение Леры на проекте, он не жалеет. По его словам, по-другому он поступить не мог.