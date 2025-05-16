Максим Виторган показал фото с возлюбленной, которая моложе него на 18 лет

Актер Максим Виторган опубликовал в Сети фото с возлюбленной, которая моложе него на 18 лет. Разница в возрасте не мешает артисту строить отношения. Он признавался, что сейчас очень счастлив.

Роман с молодым гримером Анной Коротковой Виторган перестал скрывать зимой 2025 года. Он показал поклонникам новую избранницу и поделился, что его сердце остановилось, когда он ее увидел. Фанаты положительно отозвались о выборе Максима и отметили, что он нашел очередную красавицу.

Недавно в Сети появился свежий снимок пары. Анна снимала актера, пока он что-то смотрел в телефоне.

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До Анны актер встречался с коллегой по цеху Нино Нинидзе. Фанаты ожидали, что союз артистов приведет к браку, но они предпочли идти разными дорогами. Причем долгое время Максим и Нино скрывали от публики расставание. Они не делали никаких заявлений и отказывались от комментариев.

Также Виторган был женат на журналистке Ксении Собчак. После развода им удалось сохранить дружеские отношения. Сейчас они вместе воспитывают сына Платона. В основном мальчик живет с мамой, но часто проводит время и с отцом.

Ранее Максим Виторган признался, что ему сделали операцию из-за травмы. После этого ему пришлось передвигаться на ходунках.