Мамаева и Погребняк оскорбили жену Петросяна

Алана Мамаева и Мария Погребняк публично осудили Татьяну Брухунову. Блогерши вспомнили о скандальном высказывании жены Евгения Петросяна, когда она пристыдила девушек, которые носят не оригинальные сумки.

Хоть шумиха вокруг темы с сумочками уже и улеглась, звезды соцсетей посчитали своим долгом еще раз пристыдить Брухунову. Бывшие жены футболистов заявили, что Татьяна сама из себя ничего не представляет и не должна была критиковать женщин, которые просто не могут себе позволить дорогие аксессуары.

Мамаева и Погребняк предположили, что у самой Брухуновой деньги на брендовые вещи появились только после брака с Петросяном. Но, мол, это далеко не повод для гордости.

"У нее очень хабалистое поведение. Больно падать будет. Чему она так радуется? Она вышла замуж за прадедушку почти. Там уже ничего не работает, наверное. Чем она так гордится?" — заявили блогерши в шоу "Сплетница".

Татьяна Брухунова уже привыкла к критике и хейту. Обычно она очень едко ставит обидчиков на место. Но пока заявления Марии и Аланы жена Евгения Вагановича не прокомментировала.