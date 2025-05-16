Урганту нашли замену на Первом канале

Известный американский телеведущий Джимми Фэллон показал в своем шоу пародию на Филиппа Киркорова. Программа построена по формату «Вечернего Урганта», которая с 2022 года перестала выходить в эфир из-за увольнения Ивана Урганта. Телекритик Александр Мельман заявил, что король поп-эстрады мог бы заменить шоумена.

Как пояснил Мельман, у экс-супруга Примадонны есть опыт ведения передач. Телекритик назвал его ироничным, интересным и умным. По его мнению, Киркоров прекрасно впишется в подобный проект.

«Он сможет заменить Урганта в шоу подобного формата. Певец иногда выходит за рамки, но при особом желании держит себя в руках и даже интересно шутит. Он вписывается в нынешнее время лучше Ивана», - заявил он в разговоре с Абзацем.

Народный артист впервые попробовал себя в качестве телеведущего в 2003 году, когда вел утреннюю передачу на СТС. Затем Киркоров неоднократно находился в кресле члена жюри на шоу талантов.

Ранее мы писали о том, что дочь Киркорова сняла новую пародию на отца. Пользователи Сети отметили, как девочка похожа на отца.