Леонид Каневский трогательно обратился к дочери в день рождения

Единственной дочери заслуженного артиста Леонида Каневского Наталье исполнилось 48 лет. Ведущий программы «Следствие вели…» обратился к наследнице в соцсетях в честь праздника.

© Passion.ru

86-летний артист назвал Наталью «замечательной дочерью». Каневский отметил, что она талантлива, красива, отличный художник и прекрасная мать.

«У нее замечательные дети, мои внуки. Я благодарен судьбе, что могу поздравить ее с очередным днем рождения и пожелать ей долгих лет жизни. Будь здорова, моя девочка!», — написал Каневский.

Дочь звезды регулярно публикует фотографии с отцом в личном блоге. Наталье нравится, что с ним постоянно делают мемы, а фразы из «Следствия вели» разбирают на цитаты.

С 1975 года Леонид женат на дочери артиста Ефима Березина, переводчике Анне. Дочь супругов – выпускница Тель-Авивского университета, художник по костюмам.