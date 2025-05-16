Ольга Широкова дважды отказалась от госпитализации перед смертью

На днях не стало народной артистки Ольги Широковой. Женщина скончалась в возрасте 79 лет. По данным «Известий», Широкова дважды отказалась от госпитализации перед смертью.

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Источник утверждает, что в первый раз актрисе стало плохо 9 мая. У неё обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких. Тогда супруг Широковой вызвал скорую.

«Она была заторможена, приехали медики, осмотрели её», — рассказал информатор.

Второй раз Ольге стало плохо уже 12 мая. Она снова отказалась ехать в больницу, а чуть позднее, в районе пяти часов вечера актриса скончалась.

Ольга Широкова 30 лет проработала в Московском театральном центре «Вишнёвый сад». Зрителям она известна по ролям в фильмах «Село Степанчиково и его обитатели», «День за днём» и «Я — Робин Гуд».