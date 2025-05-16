Стало известно, сколько стоит частное выступление Сосо Павлиашвили

Частное выступление Сосо Павлиашвили стоит от двух с половиной до трёх миллионов рублей. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов. Он уверен: такой артист, как Павлиашвили может позволить себе такую цену за корпоратив.

«Наверняка в райдере есть крепкий алкоголь, может быть, вино. Он очень обеспеченный человек, влиятельный, тактичный, добрый. Всё-таки грузинский мужчина, как никак», — добавил Дворцов.

При этом, уточняется, цена на концерт Сосо варьируется от 1200 до 84 тысяч рублей. По словам самого певца, это сделано для того, чтобы каждый мог позволить себе прийти и послушать его хиты.

Кстати, в июне Сосо Павлиашвили исполнится 61 год. И хотя об окончании карьеры артист пока не задумывается, Дворцов считает, что он может в ближайшие годы уйти в тень и «передать нишу кому-то из молодого поколения».