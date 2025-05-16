В Санкт-Петербурге простились с балериной Аллой Осипенко

В Санкт-Петербурге состоялись прощание и похороны балерины Аллы Осипенко. Ее похоронили на Смоленском православном кладбище.

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Об этом сообщила «Российская газета».

Как уточняет КП-Петербург, в Князь-Владимирском соборе состоялось отпевание звезды мирового балета. На прощание приехали ректор академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, артисты Театра имени Комиссаржевской.

Осипенко умерла 12 мая в возрасте 92 лет. Балерина Анастасия Волочкова рассказывала, что у танцовщицы был рак, но ей об этом не говорили.

Также балерина сообщила, что Осипенко почти ничего не видела. Четыре года назад Волочкова ездила к ней на дачу – уже тогда у артистки были проблемы со зрением.