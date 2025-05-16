Воробьев опубликовал первое фото с момента известия о свадьбе

Алексей Воробьев вышел на связь впервые после неожиданного известия о его женитьбе. Поклонники почти сутки томились в предвкушении, когда певец рассекретит детали радостного события. Однако артист повел себя слегка странно. Мало того, что он обошелся просто селфи из гримерки и не стал давать никаких разъяснений о свадьбе с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, так еще и интригу оставил.

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Безямянный палец, на котором подписчики рассчитывали увидеть обручальное кольцо, исполнитель предусмотрительно прикрыл картинкой с изображением режиссерской «хлопушки».

Тем не менее, опровергать информацию ни Воробьев, ни его представители явно не собираются. Напомним, накануне инсайдеры из близкого окружения артиста «по секрету» рассказали о недавнем бракосочетании Алексея и Гарифуллиной.

Познакомились артисты на съемках музыкального шоу минувшей зимой. Роскошная и талантливая Аида, похоже, почти сразу завладела сердцем завидного холостяка, и тот не стал терять времени. Пока названные молодожены не опубликовали ни единого совместного фото. Фанаты надежды не теряют. Они уверены, что Воробьев вот-вот официально представит им свою супругу.