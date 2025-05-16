Чем известна новая жена Алексея Воробьева Аида Гарифуллина

Российский артист Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники из близкого окружения артиста. Рассказываем, чем известна новая жена певца.

Детство и образование

Аида родилась 30 сентября 1987 года в Казани в семье предпринимателя и дирижера хора. Ее мать, Ляйля Ильдаровна Гарифуллина — директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Кроме нее в семье есть младший брат Рэм.

С детства мать прививала Аиде любовь к академическому музыкальному искусству. Девочка показывала успехи еще в подростковом возрасте — в 13 лет Гарифуллина выступила в Концертном зале имени Чайковского с Государственным симфоническим оркестром Татарстана в рамках программы «Одаренные дети Татарстана». В 14 лет Аиде удалось стать стипендиатом фонда имени Шаляпина «Лучший голос года», отметившись в номинации «Академический вокал».

Высшее образование Гарифуллина получала в Нюрнберге. Благодаря гранту мэрии Казани в 2025 году она поступила в класс тенора Зигфрида Ерузалема, ректора городской Высшей школы музыки. В 2007 году Аида продолжила обучение в Венском университете музыки и исполнительного искусства, а уже в 2009 году дебютировала в поставленной образовательным учреждением опере «Так поступают все».

«Мариинка» и выступления по всему миру

В январе 2013 года Гарифуллина впервые выступила на сцене Мариинского театра. Сперва она исполняла роль Сюзанны в «Свадьбе Фигаро», а позднее начала исполнять роли в «Риголето» и «Любовном напитке» и «Войне и мире» В 2013 году Аида смогла стать обладателем Первой премии международного конкурса оперных певцов Пласидо Доминго «Опералия-2013».

После этого Гарифуллина выступала в различных оперных театрах. Например, в 2014 году она была приглашенной солисткой Венской государственной оперы, а через год спела на открытии юбилейного Венского оперного театра. Услышать ее пение можно было на сценах в Торонто, Сеуле и других городах мира. Репертуар артистки включает в себя произведения Моцарта, Пуччини, Россини, Римского-Корсакова, Дониццети и Этвеша.

Алексей Воробьев тайно женился на известной певице

Однако оперой деятельность Гарифуллиной не ограничивается. Например, в 2016 году она появилась в британском фильме «Примадонна». В 2022 году артистка стала одним из членов жюри шоу «Аватар», а в прошлом году приняла участие в передаче «Фантастика» на Первом канале.

Известный теннисист и свадьба с Воробьевым

Известно лишь об одних отношениях артистки до замужества за Воробьевым. В 2016-2017 годах Гарифуллина встречалась с теннисистом Маратом Сафиным.

Как сообщал Super.ru, в апреле Гарифуллина и Воробьев поженились. Брак был зарегистрирован в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Инсайдер отмечал изданию, что отношения между супругами начались зимой — не исключено, что они познакомились на съемках шоу «Фантастика».