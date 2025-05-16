Вера Сотникова высказалась о сбившем актрису Земляникину мотоциклисте

Трагическая смерть актрисы Елены Земляникиной потрясла Веру Сотникову, которая знала дочь Любови Стриженовой со студенческих времен. Телеведущая назвала устроившего ДТП байкера «скотиной».

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Актриса, вспоминая о Земляникиной, назвала ее очень отзывчивой, улыбчивой и нежной. И Елене практически всегда доставались добрые роли, а в отрицательных образах ее просто невозможно было представить, отметила Сотникова.

По мнению Веры, Земляникина «была ангелом». Актриса очень скорбит по Елене и понимает, как тяжело сейчас ее близким.

Сотникова также не понимает, как мотоциклист мог не увидеть человека, идущего по пешеходному переходу.

«Еще такая скотина ехала, я видела. Въехала, сбила, не приостановилась даже на пешеходный переход. И главное, никакой машины вроде не было. Он не мог не видеть, что человек идет», — рассказала она в разговоре с Абзацем.

Напомним, Екатерину Земляникину сбил мотоцикл на пешеходном переходе. 66-летняя женщина скончалась от полученных травм. О случившемся высказалась ее золовка Екатерина Стриженова.