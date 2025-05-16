Джигурда и Анисина встали на сторону Авербуха на фоне его «отмены»

Скандал вокруг персоны Ильи Авербуха продолжает набирать обороты. На днях фигурист извинился за фразу о будущей на тот момент супруге Лизе Арзамасовой. Напомним, в интервью Ксении Собчак спортсмен выдал, что в 15 лет она уже являлась женщиной, «у которой все было». Скабрезное высказывание вызвало широкий резонанс.

Однако среди представителей шоу-бизнеса нашлось немало тех, кто заступился за Илью. Первой в его защиту высказалась звезда «Универа» Мария Кожевникова, а позднее на сторону Авербуха встали Никита Джигурда и Марина Анисина.

Представители эпатажной четы разместили в соцсетях посты о недопустимости травли фигуриста. Актер даже записал видео по этому случаю.

«Липовый скандал вокруг фразы Илюши Авербуха в интервью с Ксенией Собчак наделал много шума, привел к тому, что хейтеры набросились», — начал Никита.

Актер отметил, что это удел по-настоящему любящих людей — терпеть ненависть и зависть со стороны. Также, по его словам, Илье не стоило ни за что извиняться. Кроме того, Джигурда не согласен с мнением, что 15 лет — это детство.

«Да, есть дети в 15 лет, а есть женщины по духу своему, как великолепная актриса Елизавета», — отметил артист.

А всех хейтеров Авербуха он обвинил в извращенном мышлении.

Анисина поддержала мужа, сказав, что скандал раздут из ничего.