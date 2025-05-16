Чем запомнилась погибшая в ДТП актриса Елена Земляникина

66-летняя актриса Елена Земляникина погибла в ДТП. Несчастный случай унес жизнь артистки, которая успела отметиться в оскароносном советском фильме и посвятила годы своей жизни преподаванию и театральному искусству. «Рамблер» вспомнил, чем запомнилась знаменитость.

Елена Земляникина родилась 17 декабря 1958 года в актерской семье: ее матерью была Любовь Стриженова, а отцом — Владимир Земляникин. Стриженова родила дочку в 18 лет, а спустя пять лет пара рассталась. Через некоторое время Любовь вышла замуж за актера Олега Стриженова, которому родила сына Александра, а артист взял на себя опеку над Еленой.

После окончания школы Елена Земляникина решила продолжить семейное дело и поступила в Школу-студию МХАТа. Она училась на курсе Павла Маркова, который окончила в 1981 году. Еще во время обучения она снималась в кино и выходила на сцену. За свою карьеру она успела отметиться участием в спектаклях «Детский мир» (1982), «Героини пьес Островского» (1983) и «Конец бабьего лета» (1983). Кроме того, актриса сыграла в фильме «Время собирать камни» и появилась в эпизодической роли в картине «Москва слезам не верит».

В последние годы Земляникина преподавала актерские дисциплины в Московском городском педагогическом университете (МГПУ). Она вела занятия по актерскому мастерству, сценической речи, истории театра, а также в качестве мастера набирала курсы по направлению «Театральное искусство». Артистка является автором научных публикаций по театральному искусству и педагогике.

Отдельное место в биографии актрисы занимала ее работа в качестве главы театрально-просветительского центра «Берег детства». На этой должности она внесла значительный вклад в развитие искусства — под руководством Земляникиной центр стал творческой лабораторией, который позволял молодым актерам и режиссерам реализовывать собственные идеи.

Стали известны подробности гибели актрисы Елены Земляникиной

Земляникина погибла 14 мая. Как сообщает News.ru, она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу в районе проспекта Вернадского — на перекресток вылетел мотоциклист, который сбил артистку на большой скорости. Елена получила многочисленные тяжелые травмы, а медикам не удалось спасти ее жизнь. Прощание с актрисой состоится 16 мая. Отпевание пройдет в храме Михаила и Марии Египетской — там Елена служила в последние годы.