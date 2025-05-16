Певица Агурбаш объяснила, почему начала писать романы

Анжелика Агурбаш рассказала НСН, что ее первая художественная книга выйдет осенью 2025 года. Три книги, основанные на историях из личной жизни, призваны представить правду и развенчать мифы, которые долгое время распускали отдельные СМИ, заявила в пресс-центре НСН заслуженная артистка Белоруссии, певица Анжелика Агурбаш.

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«Я сейчас пишу художественные романы, основанные на моей биографии, и это так сложно. Я думала, будет всего лишь один роман "Анжелика". Начала писать я потому, что никто не знает меня настоящую. За 35 лет некоторые журналисты говорили обо мне столько неправды, и вырос такой шлейф, что интервью и телевизионная передача не поможет. Я поняла, что должна сесть и искренне написать. Это был запрос от моих близких друзей, которые говорили: "Анжелика, тебя просто не знает никто. Все думают, что ты – холодная, высокомерная, путая достоинство и высокомерность". Во мне ни грамма заносчивости, все близкие знают, что я добрый, наивный человек, большая мечтательница. Благодаря этому всему у меня очень много творческой энергии», - рассказала она.

Собеседница НСН подчеркнула, что три романа о ее жизни будут наполнены откровениями. Певица также не исключила, что в будущем книги могут стать хорошей основой для сценария фильма или сериала.

«Пока мы пишем триптих "Анжелика", рабочее название первого романа, который выйдет – "Анжелика и Фантомас". Потом будет "Анжелика и король" и "Анжелика и президент". Кто именно Фантомас – интрига, которую все узнают из первого романа. В своих романах я предельно откровенна, там будет столько жизни, слез, любви, настоящего, что думаю, эти произведения прекрасно потом будут воплощены в сериалах и фильмах. Мы с издательством сейчас также готовим аудиокнигу, которую я лично буду озвучивать. Презентацию первой книги планируем уже в конце осени 2025 года», - отметила артистка.

Ранее Агурбаш представила новый сингл «Брошена, но не сломлена» второй части альбома «Откровенная» и отметила, что за ним последует еще несколько релизов, которые будут выходить раз в месяц, передает «Радиоточка НСН».