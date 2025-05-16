Марк Бартон высказался о коучинге Блиновской и Лерчек

В наше время много людей называют себя коучами, но, к сожалению, среди них есть те, кто под видом помощи предлагает манипуляцию, маркетинг и пустые обещания. Об этом сайту «Страсти» рассказал наставник и психолог с миллионной аудиторией Марк Бартон.

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Мы поинтересовались у специалиста: действительно ли коучи и гуру дискредитированы из-за обилия среди них таких персонажей, как Елена Блиновская и Лерчек? По словам Марка, несмотря на их влияние, духовное наставничество, как явление, само по себе при этом никак не скомпрометировано.

«Когда тебе предлагают "успех за миллион" или "доступ к секретной формуле счастья" — это не помощь. Это бизнес. Иногда жестокий и безответственный. Я никогда не торговал абстракциями. Моя задача — не навязать человеку красивую картинку жизни, а помочь ему прожить свою настоящую. Через контакт с собой, через понимание своих травм, ограничений, боли, силы и потенциала. Я не "лечу успехом". Я создаю пространство, в котором человек сам может вырасти, окрепнуть, научиться слышать свое подлинное Я», — поделился своими взглядом психолог.

Ранее Марк рассказал, что почерпнул из личного опыта за десятки лет отношений. Специалист учился не только по книгам и лекциям, но и на собственных ошибках.