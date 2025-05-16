55-летняя Анжелика Агурбаш выходит замуж в четвертый раз

Анжелика Агурбаш 17 мая отмечает 55-летие. В честь дня рождения певица раскрыла поклонникам свой секрет. Звезда сново собралась под венец.

Свадьба намечена на лето. Анжелика пока держит в секрете имя будущего мужа и детали торжества. Но призналась, что ради любимого она оставит столицу и переедет в другой город.

"Свадьба будет и в Москве тоже. Я публичный человек и с большим уважением отношусь к прессе. Прекрасно понимаю, что лучшее, что может сделать публичный человек – искренне пообщаться с журналистами, чтобы они ничего не придумывали. Сейчас не могу сказать подробности, потому что счастье любит тишину", — объяснила певица.

По словам Анжелики, подвенечное платье уже готово. Но артистка не считает, его важным атрибутом торжества.

"Честно говоря, кольца и платья для меня не имеют значения", — поделилась Агурбаш с НСН.

Напомним, впервые Анжелика вышла замуж в 17 лет. Ее избранником стал актер Игорь Ленев, который был старше певицы на 12 лет. Через два года артистка поймала мужа на измене и подала на развод.

Второй брак был у певицы неофициальным. Шесть лет она прожила с культуристом Валерием Бизюком. Позже артистка называла эти отношения ошибкой и утверждала, что тогда мужчина ей был нужен только для того, чтобы родить ребенка.

Третий брак подарил Анжелике громкую фамилию и скандал, который обсуждала вся страна. После развода певица рассказывала, что Николай Агурбаш уничтожал ее психологически и поднимал руку. После того, как бизнесмен чуть не убил жену, она сбежала от него, забрав с собой детей.