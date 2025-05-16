Айза-Лилуна Ай назвала Виталия Гогунского инфузорией-туфелькой

Вчера в Сети ополчились на Виталия Гогунского после его слов о представительницах прекрасного пола. В подкасте «Краснова знает» Кузя из «Универа» заявил, что женщина не имеет права быть в плохом настроении рядом с мужчиной. И понеслось. Сегодня высказыванием Гогунского возмутилась Айза-Лилуна Ай. Она назвала его одноклеточным и призвала своих подписчиц к осуждению.

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«Девочки, давайте начнём наш день с обсирания этой инфузории-туфельки!!! В "Универе" этот Кузя не играл тупого!», — написала бывшая жена Гуфа в своём Telegram-канале.

«Ему просто не рассказали, что мужчина не имеет права быть тупым рядом с женщиной», «А вот и родственник Чумакова объявился», «Вот послушаешь и на своего смотришь, как подарок», «Теперь понятно почему они с бывшей развелись, видимо она была в плохом настроении и ей надоело "уходить в сад"», — тут же подключились к теме в комментариях.

Однако не все подписчики Айзы согласились с ней. «Всё так вырвано из контекста. И смысл его слов другой. А засирать человека — самое лёгкое, чем можно заняться с утра, но польза нулевая от этого», — написала читательница Айзы. Кто-то вообще предположил, что Кузя просто решил хайпануть: «Больше похоже на попытку создать инфоповод, а то уже дочь популярнее него стала».