Экс-жена Гогунского прокомментировала его скандальные слова о женщинах

В Сети полыхает скандал из-за высказывания Виталия Гогунского в интервью, в котором он сказал, что женщина не имеет права на плохое настроение рядом с мужчиной. Слова актёра резко прокомментировала его бывшая жена Ирина Маирко. В беседе с Woman.ru она дала понять, что резонансная фраза не вырвана из контекста, а действительно отражает позицию Виталия.

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Ирина рассказала, что и сама подвергалась осуждению со стороны мужа за плохое настроение в период их брака.

«Слова про настроение и про лес — это из нашей семейной жизни. Я в прекрасном и красивом настроении — все ок. Не так — сразу в лес!», — поделилась экс-жена Гогунского.

По словам Маирко, у Виталия своя иерархия полов: мужчины в ней выше, важнее, женщина сидит и помалкивает.

«Женщина приравнивается в его глазах к низшему слою», — заявила бывшая жена Виталия Гогунского.

Напомним, что в одном из интервью Ирина Маирко признавалась, что Виталий Гогунский поднимал на неё руку, на фоне чего у их общей дочери случались панические атаки.